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مستشار وزير الاتصالات اليمني: بدء تنفيذ الاتفاق مع "ستارلينك" لتوفير الإنترنت خلال شهرين

Lebanon 24
02-05-2024 | 11:19
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