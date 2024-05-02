Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: لن نعلق على ما قيل حول مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان

Lebanon 24
02-05-2024 | 12:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفاوضات غير مباشرة في باريس.. هل وافقت إسرائيل على الوساطة الفرنسية؟
lebanon 24
02/05/2024 22:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الفرنسية توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر حاليا إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية (سكاي نيوز)
lebanon 24
02/05/2024 22:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية للعربية: نأمل أن نحصل على جواب من إسرائيل قريبا على مقترحنا بشأن لبنان
lebanon 24
02/05/2024 22:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي يستقبل يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل ويؤكد الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل
lebanon 24
02/05/2024 22:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:09 | 2024-05-02
15:02 | 2024-05-02
14:59 | 2024-05-02
14:57 | 2024-05-02
14:57 | 2024-05-02
14:56 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24