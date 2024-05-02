Advertisement

أخبار عاجلة

بيل غيتس للعربية: 500 مليون دولار تم تخصيصها من السعودية للقضاء على شلل الأطفال

Lebanon 24
02-05-2024 | 12:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيل غيتس للعربية: لقاحات الأطفال مكنتنا من تقليل أعداد الوفيات بشكل كبير
lebanon 24
02/05/2024 22:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية توافق على بيع السعودية أنظمة توزيع المعلومات متعددة الوظائف ومعدات تابعة لها بقيمة 101 مليون دولار
lebanon 24
02/05/2024 22:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترحيب أممي بمساهمة السعودية لـ"الأونروا" بـ40 مليون دولار
lebanon 24
02/05/2024 22:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تعلن عن مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة أونروا (العربية)
lebanon 24
02/05/2024 22:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:09 | 2024-05-02
15:02 | 2024-05-02
14:59 | 2024-05-02
14:57 | 2024-05-02
14:57 | 2024-05-02
14:56 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24