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الأمين العام لحلف الناتو: أعمال روسيا لن تثني الحلفاء عن المضي قدما في دعم أوكرانيا

Lebanon 24
02-05-2024 | 12:56
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