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البيت الأبيض: مستمرون في المحادثات في سبيل التوصل لصفقة وهناك مقترح على الطاولة أمام حماس وعليها أن تقبله

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:15
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