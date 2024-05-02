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ميقاتي: هناك 3 فئات من النازحين الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث والثانية تضم الذين دخلوا بعد الأحداث وجرى تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:33
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ميقاتي: في ملف النازحين السوريين هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
03/05/2024 01:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ليست هناك رشوى كما يزعم البعض وليس هناك اشتراط أن تكون مساعدة المليار كشرط لبقاء النازحين في لبنان
lebanon 24
03/05/2024 01:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: حُزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي هي غير مشروطة وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحد
lebanon 24
03/05/2024 01:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية
lebanon 24
03/05/2024 01:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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