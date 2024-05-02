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ميقاتي: هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:35
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