Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: لا نؤيد عملية كبيرة برفح ونعتقد بوجود طرق أفضل لمعالجة التهديد الذي لا تزال تشكله حماس

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية ل"الحدث": نقّيم في اللجنة العسكرية العليا العراقية الأميركية التهديد الذي يمثله داعش
lebanon 24
03/05/2024 01:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: عملية عسكرية كبيرة في رفح تهدد بمقتل المزيد من المدنيين
lebanon 24
03/05/2024 01:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن شدّد للوزير الإسرائيلي بيني غانتس على الحاجة إلى خطة إنسانية قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح
lebanon 24
03/05/2024 01:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لم نطلع على خطة إسرائيلية يمكن أن تعالج مخاوفنا بشأن العملية العسكرية في رفح
lebanon 24
03/05/2024 01:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:25 | 2024-05-02
18:23 | 2024-05-02
18:22 | 2024-05-02
18:15 | 2024-05-02
17:34 | 2024-05-02
17:33 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24