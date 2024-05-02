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ميقاتي: سنبذل كل جهدنا لحل هذا الموضوع والجيش موجود ضمن الإمكانيات المتوافرة التي سنعمل على تعزيزها لتقوم المؤسسة العسكرية بمهماتها

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:39
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