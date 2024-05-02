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ميقاتي: لا يمكن أن نستمر على الحال القائم لأن موضوع النازحين يؤثر على الديموغرافيا اللبنانية وعلى فرص العمل للشباب اللبناني

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:46
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ميقاتي: إن لبنان تحمّل منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011 العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية
lebanon 24
03/05/2024 01:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقد أعطي التوجه للامن العام للقيام بعملية الإحصاء ومنذ رأس السنة ونحنُ نقوم بعملية ضبط واقع النازحين السوريين وسيتم العمل بوتيرة أسرع وما طرحناه على الإتحاد الأوروبي هو تعزيز الاجراءات العسكرية على المعابر اللبنانية ومساعدتنا
lebanon 24
03/05/2024 01:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في ملف النازحين السوريين هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
03/05/2024 01:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم
lebanon 24
03/05/2024 01:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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