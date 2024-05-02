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ميقاتي: نحن نعمل للضغط على الاتحاد الأوروبي للنظر في ما تحمله لبنان على مدى سنوات بسبب النزوح

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:47
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