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ميقاتي: في زيارتي الأخيرة إلى فرنسا وفي حديثي مع الرئيس ماكرون كان هناك تقدم وتفهم فرنسي لتطبيق لبنان القوانين المرعية الإجراء على أراضيه

Lebanon 24
02-05-2024 | 13:48
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