Advertisement

أخبار عاجلة

"واشنطن بوست": اعتقال أكثر من 2000 شخص في الاحتجاجات المناهضة لحرب غزة في أكثر من 40 جامعة أميركية

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة "واشنطن بوست": جامعة "براون" تفكر في سحب الاستثمارات من إسرائيل هذا العام
lebanon 24
03/05/2024 01:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"محور الممانعة" بات أكثر "جرأة"… وواشنطن تعيد حساباتها
lebanon 24
03/05/2024 01:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: اعتقال أكثر من 500 طالب خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بالجامعات في عموم البلاد
lebanon 24
03/05/2024 01:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.. جامعة أميركية تلغي حفل التخرج
lebanon 24
03/05/2024 01:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2024-05-02
18:25 | 2024-05-02
18:23 | 2024-05-02
18:22 | 2024-05-02
18:15 | 2024-05-02
17:34 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24