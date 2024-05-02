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ميقاتي: متمسكون بتطبيق القرار 1701 ومتمسكون بإرساء الإستقرار في جنوب لبنان

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:16
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ميقاتي: المبادرة الفرنسية اطار عملي لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملا مع المطالبة بالتزام اسرائيل بتنفيذه ووقف عدوانها المدمّر على جنوب لبنان
lebanon 24
03/05/2024 01:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عندما نصلُ إلى وقف الإنتهاكات الإسرائيلية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة فنحن نكون ملتزمين بالقرار 1701 ونتعهد بتطبيقه كاملاً عبر وجود الجيش في الجنوب
lebanon 24
03/05/2024 01:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث وكان للبنان رد عليها وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه
lebanon 24
03/05/2024 01:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: نطالب بتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وذلك لإنقاذ أهالينا في الجنوب من العذابات والموت والدمار وكي نخلّص الجنوب ولبنان كله من "الأعظم" بعد
lebanon 24
03/05/2024 01:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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