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ميقاتي: هناك محادثات نقوم بها للوصول إلى وضع مستقر دائم في الجنوب وكل من يساعدنا في ذلك نحن معه

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:18
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ميقاتي: هناك فريق من اللبنانيين يقول إنه يجب أن تنهار الدولة لكي نقوم بالبناء من جديد لكنني أنا ضد هذه الفكرة وواجبنا هو حماية هيكل الدولة
lebanon 24
03/05/2024 01:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا
lebanon 24
03/05/2024 01:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
03/05/2024 01:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بماكرون وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا
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03/05/2024 01:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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