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ميقاتي: عندما تسلّمت الورقة الفرنسية من السفير الفرنسي أبلغته على الفور أنني أريد أن أجري بعض التعديلات بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:25
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