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ميقاتي: هناك كتل نيابية تريدُ أن يكون رئيس الجمهورية بمثابة حل إضافي للبلد وهذا الأمر نحتاجه بشكل أساسيّ

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:40
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