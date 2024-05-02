Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: المهم أن ننتخب رئيساً للجمهورية وليس المهم أن يتم الانتخاب بمباردة اللجنة الخماسية أو الاعتدال الوطني

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات "الجديد": اللجنة الخماسية ستستعيد نشاطها وستتحرك بموازاة حراك كتلة "الاعتدال" والسفراء الخمسة يتجهون الى تحديد موعد مع بري وميقاتي
lebanon 24
03/05/2024 01:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نتابع مع اللجنة الخماسية للوصول إلى حلّ على صعيد الملف الرئاسي
lebanon 24
03/05/2024 01:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل كتلة "الاعتدال الوطني" في السرايا
lebanon 24
03/05/2024 01:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي يقول إن المهم هو كيف أظهرت إيران قوتها بوجه إسرائيل وليس عدد الصواريخ التي أطلقت أو أصابت أهدافها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/05/2024 01:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2024-05-02
18:25 | 2024-05-02
18:23 | 2024-05-02
18:22 | 2024-05-02
18:15 | 2024-05-02
17:34 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24