20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي: كُنا على إستعداد لإجراء الإنتخابات البلدية وقد تمت الدعوة إليها وفق الأصول ووضع جنوب لبنان فرض تأجيلها
Lebanon 24
02-05-2024
|
14:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أنا متفائل بالبلد ولدينا قدرات كبيرة وفور إستقرار وضع جنوب لبنان فإننا سنكون أمام أمور إيجابية جداً وآمل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن
Lebanon 24
ميقاتي: أنا متفائل بالبلد ولدينا قدرات كبيرة وفور إستقرار وضع جنوب لبنان فإننا سنكون أمام أمور إيجابية جداً وآمل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن
03/05/2024 01:35:25
03/05/2024 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الدولة اللبنانية لا تملك المقدرات عن نسبة الاضرار في الجنوب ولا تملك قدرة لتمويل هذه الخسائر
Lebanon 24
ميقاتي: الدولة اللبنانية لا تملك المقدرات عن نسبة الاضرار في الجنوب ولا تملك قدرة لتمويل هذه الخسائر
03/05/2024 01:35:25
03/05/2024 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نتابع مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو إستقرار جنوب لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نتابع مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو إستقرار جنوب لبنان
03/05/2024 01:35:25
03/05/2024 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بتطبيق القرار 1701 ومتمسكون بإرساء الإستقرار في جنوب لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بتطبيق القرار 1701 ومتمسكون بإرساء الإستقرار في جنوب لبنان
03/05/2024 01:35:25
03/05/2024 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
02/05/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"
Lebanon 24
ياسمينا زيتون تكشف حقيقة نيلها مكافأة مادية في "ملكة جمال العالم"
05:26 | 2024-05-02
02/05/2024 05:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو غضب في الدامور... ومطالبات بتحرّك فوريّ
Lebanon 24
بالفيديو غضب في الدامور... ومطالبات بتحرّك فوريّ
08:12 | 2024-05-02
02/05/2024 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
07:39 | 2024-05-02
02/05/2024 07:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن قضيّة "التيك توكر" الموقوف... ما جديد التحقيقات؟
Lebanon 24
آخر خبر عن قضيّة "التيك توكر" الموقوف... ما جديد التحقيقات؟
08:28 | 2024-05-02
02/05/2024 08:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:28 | 2024-05-02
الجيش الأميركي: دمّرنا 3 طائرات مسيّرة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن
18:25 | 2024-05-02
المنسق الأممي للإغاثة: مقتل عمال إغاثة في السودان أمر لا يمكن قبوله
18:23 | 2024-05-02
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: وفيات في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب التهاب الكبد الوبائي نتيجة التلوث وشح المياه النظيفة
18:22 | 2024-05-02
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"العربية": اللقاءات مع حماس أثبتت أنها ترغب فقط بالوصول للسلطة
18:15 | 2024-05-02
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في البحر الميت
17:34 | 2024-05-02
إصابة 8 جنود في ضربة جوية إسرائيلية على مشارف دمشق
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
03/05/2024 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
03/05/2024 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
03/05/2024 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24