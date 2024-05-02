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ميقاتي: كُنا على إستعداد لإجراء الإنتخابات البلدية وقد تمت الدعوة إليها وفق الأصول ووضع جنوب لبنان فرض تأجيلها

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:43
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