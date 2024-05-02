Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: هناك فريق من اللبنانيين يقول إنه يجب أن تنهار الدولة لكي نقوم بالبناء من جديد لكنني أنا ضد هذه الفكرة وواجبنا هو حماية هيكل الدولة

Lebanon 24
02-05-2024 | 14:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: موضوع الودائع "كأس مر" لا يريد أحد أن يشربه وهناك مسؤولية على الدولة التي تستطيع إغلاف الموضوع وكيف أحمّل المسؤولية الكاملة للمودع؟ يجب توزيع المسوؤليات ولا أستطيع تحميل المودع المسؤولية
lebanon 24
03/05/2024 01:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرية أمن الدولة تنفذ امر ميقاتي أواخر نيسان وتنهي فوضى عناصر حماية الشخصيات
lebanon 24
03/05/2024 01:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة ولكن المشكلة ان هناك تيارين في البلد الاول يريد انهيار الدولة والثاني ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة
lebanon 24
03/05/2024 01:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول اي تصدع اضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة
lebanon 24
03/05/2024 01:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2024-05-02
18:25 | 2024-05-02
18:23 | 2024-05-02
18:22 | 2024-05-02
18:15 | 2024-05-02
17:34 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24