Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن مصدر أمني: ضربة إسرائيلية تصيب مبنى أمنيا خارج على أطراف العاصمة السورية دمشق

Lebanon 24
02-05-2024 | 16:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني لـ"رويترز": ضربة إسرائيلية على دمشق تقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي
lebanon 24
03/05/2024 01:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية تدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق
lebanon 24
03/05/2024 01:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين: الضربات الإسرائيلية على حلب قتلت 5 من مقاتلي حزب الله
lebanon 24
03/05/2024 01:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين: إطلاق 5 صواريخ من الموصل شمالي العراق باتجاه قاعدة عسكرية أميركية داخل سوريا
lebanon 24
03/05/2024 01:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2024-05-02
18:25 | 2024-05-02
18:23 | 2024-05-02
18:22 | 2024-05-02
18:15 | 2024-05-02
17:34 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24