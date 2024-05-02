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وزارة التجارة التركية: تم إيقاف معاملات التصدير والاستيراد المتعلقة بإسرائيل والتي تشمل كافة المنتجات

Lebanon 24
02-05-2024 | 16:23
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