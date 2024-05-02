Advertisement

أخبار عاجلة

شبكة NBC: جامعة ويسكونسن ماديسون تقرر عدم استدعاء الشرطة لفض معسكر احتجاج بعد اجتماع مع الطلبة المنظمين

Lebanon 24
02-05-2024 | 16:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لفض الاحتجاجات.. الشرطة تدخل حرم جامعة كولومبيا وتعتقل طلابا (فيديو)
lebanon 24
03/05/2024 01:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": اعتقال أكثر من 2000 شخص في الاحتجاجات المناهضة لحرب غزة في أكثر من 40 جامعة أميركية
lebanon 24
03/05/2024 01:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة إن بي سي الأمريكية: تم اعتقال 1900 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد
lebanon 24
03/05/2024 01:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة NBC: شرطة نيويورك اعتقلت 282 محتجا في جامعتي كولومبيا ونيويورك الأربعاء (الجزيرة)
lebanon 24
03/05/2024 01:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2024-05-02
18:25 | 2024-05-02
18:23 | 2024-05-02
18:22 | 2024-05-02
18:15 | 2024-05-02
17:34 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24