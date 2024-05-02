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مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"العربية": اللقاءات مع حماس أثبتت أنها ترغب فقط بالوصول للسلطة

Lebanon 24
02-05-2024 | 18:22
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