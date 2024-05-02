Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: وفيات في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب التهاب الكبد الوبائي نتيجة التلوث وشح المياه النظيفة

Lebanon 24
02-05-2024 | 18:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة بيئية في غزة مع وجود الآلاف تحت ركام المنازل (الشرق)
lebanon 24
03/05/2024 08:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
التهاب الكبد الوبائي يحصد 3500 شخص يوميا.. هذا ما كشفته الصحة العالمية
lebanon 24
03/05/2024 08:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس حقوق الإنسان يناقش مشروع قرار قدمته باكستان لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة
lebanon 24
03/05/2024 08:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية: الضغوط الدولية وحدها هي التي أثنت إسرائيل عن طرد الفلسطينيين من غزة لأماكن أبعد (الجزيرة)
lebanon 24
03/05/2024 08:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:42 | 2024-05-02
23:05 | 2024-05-02
18:59 | 2024-05-02
18:55 | 2024-05-02
18:54 | 2024-05-02
18:53 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24