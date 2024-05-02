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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة حلحول شمال الخليل وتطلق قنابل الصوت والغاز السام
Lebanon 24
02-05-2024
|
18:59
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