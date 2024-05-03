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"لبنان24": سقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية قرب المهنية وباب التنية جنوب مدينة الخيام
Lebanon 24
03-05-2024
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02:45
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