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يديعوت أحرونوت: جولة التغييرات المقبلة في الجيش الإسرائيلي قد تشمل رئيس الأركان

Lebanon 24
03-05-2024 | 02:59
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