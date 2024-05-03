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مسؤول في منظمة الصحة العالمية: هناك خطة طوارئ لعملية الاجتياح المحتملة في رفح لكنها مجرد "ضمادة"

Lebanon 24
03-05-2024 | 04:45
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