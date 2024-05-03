Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة معهد العلوم السياسية في باريس تتخذ إجراءات تأديبية بحق الطلاب المحتجين (العربية)

Lebanon 24
03-05-2024 | 05:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا حالات اعتقال حتى الآن داخل معهد العلوم السياسية في باريس (العربية)
lebanon 24
03/05/2024 17:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: وسائل إعلام محلية: الطلاب المعتصمون في أكاديمية العلوم السياسية في باريس نجحوا في إلغاء العقوبات المفروضة على الطلبة المحتشدين
lebanon 24
03/05/2024 17:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة كاليفورنيا: سنتخذ إجراءات تأديبية شديدة تشمل الطرد أو التعليق إذا تمت إعاقة الطلاب عن فصولهم الدراسية
lebanon 24
03/05/2024 17:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة بي أف أم الفرنسية: توقف الدروس في كلية العلوم السياسية بباريس بسبب الاحتجاجات المنددة بالحرب على غزة
lebanon 24
03/05/2024 17:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:11 | 2024-05-03
10:01 | 2024-05-03
09:56 | 2024-05-03
09:54 | 2024-05-03
09:53 | 2024-05-03
09:52 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24