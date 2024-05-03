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المغرب يعلن تفكيك خلية من 5 عناصر موالين لـ"داعش" يشتبه في تخطيطهم لاستهداف منشآت أمنية في البلاد (الشرق)

Lebanon 24
03-05-2024 | 05:08
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