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رويترز: الشرطة الفرنسية تدخل جامعة العلوم في باريس لإجلاء نشطاء مؤيدين للفلسطينيين (الشرق)

Lebanon 24
03-05-2024 | 05:43
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