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ممثلة منظمة العفو الدولية في إسبانيا: أهالي غزة يعانون نقصا في الغذاء والمياه والأدوية ويعيشون على حافة المجاعة (الجزيرة)

Lebanon 24
03-05-2024 | 06:08
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