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نيويورك تايمز: مسؤولون إسرائيليون يدرسون خطة للإشراف على قطاع غزة بمشاركة دول عربية بعد الحرب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-05-2024 | 08:51
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