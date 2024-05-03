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حكومة فنلندا: نحن على اتصال مع الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن مسألة تعطيل نظام GPS ووقوف روسيا وراء ذلك (الشرق)
Lebanon 24
03-05-2024
|
09:49
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