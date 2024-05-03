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وول ستريت جورنال: إسرائيل تمهل حماس أسبوعا للتوصل إلى اتفاق وإلا سيبدأ الهجوم على رفح (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-05-2024 | 09:52
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