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الجيش الإسرائيلي: استهداف منشأتين عسكريتين لحزب الله في منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-05-2024 | 09:53
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