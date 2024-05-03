Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: ندين الهجمات الإلكترونية الروسية على ألمانيا والتشيك ودول أوروبية أخرى

Lebanon 24
03-05-2024 | 11:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الألمانية: ندين الهجمات الإلكترونية الروسية على الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشرق)
lebanon 24
04/05/2024 01:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية والدفاع الآيرلندي: نعمل مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى وبالتنسيق مع الأردن للاعتراف بدولة فلسطين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/05/2024 01:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نحذر من تصعيد غير مسبوق للتوتر في الشرق الأوسط بعد المساعدة الأميركية لإسرائيل
lebanon 24
04/05/2024 01:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندين بقوة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة وإسرائيل لا تقوم بما يكفي لكبح المستوطنين
lebanon 24
04/05/2024 01:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2024-05-03
18:19 | 2024-05-03
18:14 | 2024-05-03
18:11 | 2024-05-03
18:07 | 2024-05-03
17:52 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24