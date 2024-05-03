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برنامج الأغذية العالمي: أعمال العنف في محيط مدينة الفاشر بإقليم دارفور السوداني تسببت في إغلاق ممر إنساني من تشاد افتُتح حديثا
Lebanon 24
03-05-2024
|
11:45
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