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برنامج الأغذية العالمي: أعمال العنف في محيط مدينة الفاشر بإقليم دارفور السوداني تسببت في إغلاق ممر إنساني من تشاد افتُتح حديثا

Lebanon 24
03-05-2024 | 11:45
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