Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يزعم أن طائراته قصفت أهدافا لـ"حزب الله" في كفركلا ومارون الراس وبنت جبيل وعيترون جنوب لبنان

Lebanon 24
03-05-2024 | 12:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف طائراته الليلة الماضية البنى التحتية لـ"حزب الله" في مناطق كفركلا والخيام في جنوب لبنان
lebanon 24
04/05/2024 01:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن طائراته قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
04/05/2024 01:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت منشآت عسكرية يستخدمها "حزب الله" بمنطقتي ميس الجبل وعيتا الشعب بجنوب لبنان
lebanon 24
04/05/2024 01:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في كفركلا وأهدافا في كفرشوبا وشبعا جنوب لبنان
lebanon 24
04/05/2024 01:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2024-05-03
18:19 | 2024-05-03
18:14 | 2024-05-03
18:11 | 2024-05-03
18:07 | 2024-05-03
17:52 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24