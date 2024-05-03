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أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: بايدن يعتبر التوصل إلى صفقة عنصرا حاسما ضمن استراتيجية أوسع داخليا وخارجيا

Lebanon 24
03-05-2024 | 14:41
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