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مسؤول أميركي لرويترز: نعتقد أن هناك تقدما في محادثات القاهرة بشأن غزة لكننا نترقب ما سيحدث

Lebanon 24
03-05-2024 | 14:56
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