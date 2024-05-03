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حماس: ذاهبون إلى القاهرة بهذه الروح نفسها للتوصل إلى اتفاق والحركة وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق

Lebanon 24
03-05-2024 | 16:04
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