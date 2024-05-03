"تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: رغم الحديث المتفائل من الوسطاء إلا أن إسرائيل لم تسمع بعد أن حماس وافقت على التراجع عن مواقفها المتشدّدة

Lebanon 24