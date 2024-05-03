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"بوليتيكو" عن مسؤولين: واشنطن قلقة من أن الجنود الروس في النيجر سيستعدون القوات الأميركية ما يزيد خطر المواجهة

Lebanon 24
03-05-2024 | 17:17
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