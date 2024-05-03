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قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في بلدة دير الغصون بطولكرم تزامناً مع اشتباكات مع المقاومة

Lebanon 24
03-05-2024 | 17:38
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