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الدفاع المدني في غزة: انتشلنا جثامين 7 لضحايا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس

Lebanon 24
03-05-2024 | 18:07
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