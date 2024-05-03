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88 عضواً بالكونغرس في رسالة إلى بايدن: سياسة حظر بيع أسلحة لمن يمنع المساعدات الأميركية يجب أن تطبق على إسرائيل

Lebanon 24
03-05-2024 | 18:14
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