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واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة أبلغت قطر أنه يتعين عليها طرد حماس إذا استمرت في رفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل

Lebanon 24
03-05-2024 | 23:09
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