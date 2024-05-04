هيئة البث الإسرائيلية: وفد حماس الذي يزور القاهرة اليوم لن يسلم رد الحركة على المقترحات المصرية بل يحضر لمواصلة المفاوضات لاستيفاء شروط الاتفاق مع إسرائيل

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